Январь, 31 в 22:59

Вскоре в Украине будут введены реформы, которые изменят социальную, политическую и правовую реальность.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время обращения по итогам 31 января.

— Финализируем нашу подготовку к саммиту Украина — ЕС, который запланирован на эту неделю. В целом неделя должна быть в полной мере этого слова — евроинтеграционной. Мы ожидаем новостей для Украины. Ожидаем решений наших партнеров в Евросоюзе, которые будут соответствовать достигнутому уровню взаимодействия между нашими институтами и ЕС и нашему прогрессу. Прогрессу, который очевидно есть — даже несмотря на полномасштабную войну, — сказал президент.

Он добавил, что сегодня было длительное совещание с международным блоком правительства и Офиса президента, в рамках чего были подготовлены украинские позиции для переговоров с представителями ЕС.

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— И очень важно — готовим новые реформы в Украине. Реформы, которые во многих аспектах изменят социальную, правовую и политическую реальность: сделают их более человечными, прозрачными и эффективными, — сказал Владимир Зеленский.

Украинский лидер сообщил, что детали об этих реформах будут предоставлены по результатам соответствующих встреч, но не уточнил, о каких встречах идет речь.

Президент добавил, что имел 31 января несколько совещаний с военными и руководством разведки.

— Детально прорабатываем ситуацию на всех оперативных направлениях, и в перспективе — то, к чему готовится оккупант, и то, чем мы уже отвечаем на такую подготовку России к попытке реванша. Наши силы обороны и безопасности, государственная власть Украины, наши партнеры — мы все направляем наши усилия так, чтобы России не только не удалось отыграться на поле боя, а чтобы оккупант потерял в своих попытках реванша последнюю надежду на агрессию, — сказал он.

Владимир Зеленский отметил, что проигрыш России сделает безальтернативным надежный и длительный мир.

Он также рассказал, что имел сегодня разговор с премьером Канады Джастином Трюдо.

— Проинформировал его о ситуации на поле боя — о постоянных штурмах в Донецкой области, о ситуации на Юге и имеющихся угрозах. Обсудили, чем можно дополнить наше оборонное взаимодействие. Отдельно коснулись вопроса санкций и международной изоляции России, — сказал Зеленский.

Он поблагодарил главу канадского правительства за понимание призыва Украины к международным олимпийским структурам о недопустимости любых уступок государству-террористу.

— Олимпийское движение и международный спорт в целом должны быть защищены от довольно привычных попыток России политизировать спорт — мы это видели неоднократно в разное время. Сейчас же российская политизация спорта неизбежно будет означать оправдание террора. Этого нельзя допускать. И только вместе свободный мир может защитить спорт от тех спортивных бюрократов, которые почему-то готовы закрыть глаза на реальность, — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский также рассказал о разговоре с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо.

— Поблагодарил за мощный оборонный пакет, который был утвержден недавно. Обсудили наше сотрудничество на международных площадках, в частности в ООН. Обсудили санкции против России и очередной санкционный пакет. Также говорили и о взаимодействии в защите спорта и олимпийского движения от пропаганды террора, — сказал он.

Президент также затронул тему кадровых решений, которые ожидаются в государстве.

— Сейчас определенное кадровое затишье… Но это не значит, что все необходимые шаги уже сделаны. Будут решения. Тем в системе, кто не соответствует принципиальным требованиям государства и общества, не стоит засиживаться в креслах, — сказал он.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль назвал три ключевые реформы, которые коснутся Украины в ближайшем будущем.