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Факты / Україна

Шмыгаль назвал три ключевых реформы для нашего государства

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Шмыгаль назвал три ключевых реформы для нашего государства
Фото: Правительственный портал

Правительство продолжает проводить необходимые реформы, что является неотъемлемым условием евроинтеграции. В частности, это касается развития антикоррупционной архитектуры.

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— Речь идет о системной последовательной работе, которая очень нужна Украине и является неотъемлемым условием евроинтеграции. На финишную прямую выходит процесс отбора директора Национального антикоррупционного бюро. Правительство заинтересовано, чтобы конкурс завершился как можно быстрее и мы получили профессионального руководителя этой ключевой для государства институции, — сообщил он.

Кроме того, параллельно с развитием антикоррупционной архитектуры правительство продолжает проведение трех касательных реформ.

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– Во-первых, продолжаем курс на уменьшение роли государства в экономике через приватизацию и государственно-частное партнерство. Меньше государства в экономике, меньше возможностей для злоупотреблений чиновниками, — говорит премьер.

Вторая реформа – цифровизация, а третьей является реформа государственного управления. Целью последней является повышение эффективности работы госаппарата при одновременном сокращении затрат на его содержание.

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