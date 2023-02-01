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Болгарія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Болгарія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що парламент Болгарії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці президента Зеленського в Twitter у середу, 1 лютого. 

Він подякував болгарському уряду і зазначив, що цей крок відновлює історичну справедливість.

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– Цей крок вшановує пам’ять мільйонів жертв Голодомору та відновлює історичну справедливість. Україна завжди пам’ятатиме жест солідарності Болгарії, – написав Володимир Зеленський.

Раніше Європейський парламент також визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українців. До цього так само вчинив Сенат Чехії, а також – Німеччина. 

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