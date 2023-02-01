Глава СБУ о масштабных обысках: Мы не планируем останавливаться в борьбе с внутренним врагом

Февраль, 01 в 15:33

В разных регионах Украины 1 февраля прошли десятки обысков с вручением подозрений. Глава СБУ Василий Малюк, комментируя следственные действия, которые провела Служба безопасности Украины вместе с коллегами по силовому блоку, отметил, что они направлены на борьбу с внутренним врагом.

По его словам, речь идет о предателях, агентах российских спецслужб, представителях организованной преступности, чиновниках и коррупционерах, которые подрывают экономику страны.

— Мы выполняем задачу, поставленную президентом Владимиром Зеленским, и синхронно наносим глобальный удар по внутреннему врагу. И яркое свидетельство этому — массовые обыски, вручение подозрений и задержания злоумышленников разного калибра. Это только первый этап той комплексной и системной работы, которую уже проводит Служба безопасности. И мы не планируем останавливаться! — подчеркнул Малюк.

СБУ будет информировать о результатах сегодняшних мероприятий в течение ближайших дней, учитывая большой объем материалов, добавил он.

Сейчас смотрят

Сотрудники СБУ и ГБР сегодня провели обыски у экс-министра внутренних дел Арсена Авакова, у народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Вадима Столара, а также в налоговой Киева.

Известно также о вручении подозрений высокопоставленным чиновникам Минобороны и экс-министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику.