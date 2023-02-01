Голова СБУ про масштабні обшуки: Ми не плануємо зупинятися у боротьбі з внутрішнім ворогом

Лютий, 01 в 15:33

У різних регіонах України 1 лютого пройшли десятки обшуків із врученням підозр. Очільник СБУ Василь Малюк, коментуючи слідчі дії, які провела Служба безпеки України разом із колегами по силовому блоку, наголосив, що вони спрямовані на боротьбу із внутрішнім ворогом.

За його словами, йдеться про зрадників, агентів російських спецслужб, представників організованої злочинності, посадовців, чиновників і корупціонерів, які підривають економіку країни.

– Ми виконуємо завдання, поставлене президентом Володимиром Зеленським, і синхронно завдаємо глобального удару по внутрішньому ворогу. І яскраве свідчення цьому – масові обшуки, вручення підозр та затримання зловмисників різного калібру. Це тільки перший етап тієї комплексної і системної роботи, яку вже проводить Служба безпеки. І ми не плануємо зупинятися! – наголосив Малюк.

СБУ інформуватиме про результати сьогоднішніх заходів протягом найближчих днів, зважаючи на великий обсяг матеріалів, додав він.

Зараз дивляться Співробітники СБУ та ДБР сьогодні провели обшуки у ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова, у народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Вадима Столара, а також у податковій Києва. Відомо також про вручення підозр високопосадовцям Міноборони та ексміністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику. Читайте Привласнення 40 млрд грн на Укрнафта та Укртатнафта: СБУ провела обшуки

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