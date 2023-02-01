Несмотря на большие потери: оккупанты продолжают штурмовать четыре направления на Донбассе — Генштаб
Россия активно проводит разведку и готовится к наступлению на отдельных направлениях.
Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 1 февраля.
— Враг активно ведет разведку, на отдельных направлениях готовится к наступлению. Несмотря на большие потери, продолжает попытки наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, — сообщили военные.
Добавляется, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено.
В то же время на полигонах республики Беларусь продолжается подготовка войск противника.
— В приграничных с Украиной районах, враг удерживает определенные подразделения, не прекращает осуществлять минометные и артиллерийские обстрелы по районам украинских населенных пунктов. Среди них Клюсы и Елино Черниговской области; Катериновка, Волковка, Александровка и Волфино — Сумской и Ветеринарное, Нескучное, Терновая, Огурцево, Волчанск и Бударки на Харьковщине, — сообщили в Генштабе.
Узнать данные Генштаба ВСУ об обстановке на линии фронта по направлениям можно прочитать в материале на Фактах ICTV.
Фото: ГУР