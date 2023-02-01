Февраль, 01 в 19:37

Россия активно проводит разведку и готовится к наступлению на отдельных направлениях.

Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 1 февраля.

— Враг активно ведет разведку, на отдельных направлениях готовится к наступлению. Несмотря на большие потери, продолжает попытки наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, — сообщили военные.

Добавляется, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено.

Сейчас смотрят В то же время на полигонах республики Беларусь продолжается подготовка войск противника. — В приграничных с Украиной районах, враг удерживает определенные подразделения, не прекращает осуществлять минометные и артиллерийские обстрелы по районам украинских населенных пунктов. Среди них Клюсы и Елино Черниговской области; Катериновка, Волковка, Александровка и Волфино — Сумской и Ветеринарное, Нескучное, Терновая, Огурцево, Волчанск и Бударки на Харьковщине, — сообщили в Генштабе. Узнать данные Генштаба ВСУ об обстановке на линии фронта по направлениям можно прочитать в материале на Фактах ICTV. Читайте Ряд обысков СБУ и увольнение руководства таможни: что происходит на 343-е сутки войны (онлайн) Фото: ГУР

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