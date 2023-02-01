Лютий, 01 в 19:37

Росія активно проводить розвідку та готується до наступу на окремих напрямках.

Про це повідомили у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 1 лютого.

– Ворог активно веде розвідку, на окремих напрямках готується до наступу. Незважаючи на великі втрати, продовжує спроби наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, – повідомили військові.

Додається, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено.

Зараз дивляться

Водночас на полігонах Республіки Білорусь триває підготовка військ противника.

– У прикордонних з Україною районах ворог утримує визначені підрозділи, не припиняє здійснювати мінометні та артилерійські обстріли по районах українських населених пунктів. Серед них Клюси і Єліне Чернігівської області; Катеринівка, Вовківка, Олександрівка і Волфине – Сумської та Ветеринарне, Нескучне, Тернова, Огірцеве, Вовчанськ і Бударки на Харківщині, – повідомили у Генштабі.

Дізнатись дані Генштабу ЗСУ про обстановку на лінії фронту за напрямками можна у матеріалі на Фактах ICTV.

Фото: ГУР