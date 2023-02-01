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Факти / Світ

Зекономите час – врятуєте більше життів: Борис Джонсон закликає Захід “якомога швидше” дати Україні винищувачі

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Зекономите час – врятуєте більше життів: Борис Джонсон закликає Захід “якомога швидше” дати Україні винищувачі
Фото: Getty Images

Експрем’єр-міністр Британії Борис Джонсон закликав країни Заходу поставити Україні винищувачі “якомога швидше”.

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що Джонсон перебуває у Вашингтоні для переговорів із законодавцями США щодо посилення підтримки України. Він сказав, що президент Володимир Зеленський має отримати все необхідне обладнання.

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– Скажу лише те, що кожного разу, коли ми говорили, що буде помилкою дати таку-то одиницю зброї, ми врешті-решт це робили, і це в кінцевому підсумку виявляється правильним для України, – підкреслив він.

Джонсон нагадав, як йому казали, що дати українцям протитанкові ракети – неправильно, однак вони виявились незамінними. 

Експрем’єр сказав, що пам’ятає, які “були суперечки щодо реактивних систем залпового вогню, РСЗВ”, але вони виявилися “неоціненними” для українців.

– Усе, що я кажу – це економити час, економити гроші, рятувати життя. Дайте українцям те, що їм потрібно, якомога швидше, – закликав Борис Джонсон. 

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Джерело: The Guardian
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