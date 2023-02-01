Лютий, 01 в 15:37

Експрем’єр-міністр Британії Борис Джонсон закликав країни Заходу поставити Україні винищувачі “якомога швидше”.

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що Джонсон перебуває у Вашингтоні для переговорів із законодавцями США щодо посилення підтримки України. Він сказав, що президент Володимир Зеленський має отримати все необхідне обладнання.

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– Скажу лише те, що кожного разу, коли ми говорили, що буде помилкою дати таку-то одиницю зброї, ми врешті-решт це робили, і це в кінцевому підсумку виявляється правильним для України, – підкреслив він.

Джонсон нагадав, як йому казали, що дати українцям протитанкові ракети – неправильно, однак вони виявились незамінними.

Експрем’єр сказав, що пам’ятає, які “були суперечки щодо реактивних систем залпового вогню, РСЗВ”, але вони виявилися “неоціненними” для українців.