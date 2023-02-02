Февраль, 02 в 15:23

ГБР в ходе спецоперации с СБУ разоблачили и задержали преступную группу из 5 человек, в состав которой входили представители предприятий-поставщиков и военные, отвечающие за обеспечение одной из воинских частей ВСУ. Эти предприниматели продавали военным, среди прочего, яйца по 17 грн.

Эта фирма придумывала махинации и другие схемы – в финансово-хозяйственные документы вносились ложные данные по получению воинской частью продуктов на свой склад, когда на самом деле ничего не поставлялось. Затем “виртуальные” продукты “списывали” — вроде бы их употребили солдаты.

– Злоумышленники думали, что не оставляют никаких следов преступления, поскольку документально проверить потребленные продукты очень тяжело. Но ГБР разоблачало и будет разоблачать все эти “замысловатые” схемы и не позволит наживаться на тех, кто сегодня отдает свою кровь за Родину, — говорится в сообщении ГБР.

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Также задержан военнослужащий, который вел “черную бухгалтерию” махинаторов.

Сумма установленного ущерба государству от деятельности этой группы в настоящее время достигает более 4,6 млн грн. “Сэкономленные” средства, которые перечисляло Минобороны Украины на счета предприятия, участники схемы делили между собой.

В ходе проведенных обысков у участников преступления изъята черновая бухгалтерия, записи, незаконное оружие, боеприпасы, взрывные устройства, более 1 млн грн наличными.

Продавали яйца по 17 грн: ГБР и СБУ задержали предпринимателей-участников пищевого скандала / 4 фотографии

В настоящее время задержанным готовятся сообщения о подозрении и ходатайства об избрании мер в виде содержания под стражей.

Предварительная квалификация уголовного преступления – ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось под его ответственностью, совершенные в особо крупных размерах).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.