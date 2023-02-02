Лютий, 02 в 15:23

ДБР під час спецоперації з СБУ викрили та затримали злочинну групу з 5 осіб, до складу якої входили представники підприємств-постачальників та військові, які відповідають за забезпечення однієї з військових частин ЗСУ. Ці підприємці продавали військовим, серед іншого, яйця по 17 грн.

Ця фірма вигадувала махінації й інші схеми – до фінансово-господарських документів вносились неправдиві дані щодо отримання військовою частиною продуктів на свій склад, коли насправді нічого не поставлялося. Потім “віртуальні” продукти “списували” – начебто їх спожили солдати.

– Зловмисники думали, що не залишають жодних слідів злочину, оскільки документально перевірити спожиті продукти дуже важко. Але ДБР викривало і викриватиме всі ці “хитромудрі” схеми та не дозволить наживатись на тих, хто сьогодні віддає свою кров за Батьківщину, – йдеться у повідомленні ДБР.

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Також затримано військовослужбовця, який вів “чорну бухгалтерію” махінаторів.

Сума встановлених збитків державі від діяльності цієї групи на цей час сягає понад 4,6 млн грн. “Зекономлені” кошти, які перераховувало Міноборони України на рахунки суб’єкта господарювання, учасники схеми ділили між собою.

Під час проведених обшуків в учасників злочину вилучено чорнову бухгалтерію, записи, незаконну зброю, боєприпаси, вибухові пристрої, понад 1 млн грн готівкою.

Продавали яйця по 17 грн: ДБР та СБУ затримали підприємців-учасників харчового скандалу / 4 фотографии

На цей час затриманим особам готуються повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Попередня кваліфікація кримінального правопорушення – ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені в особливо великих розмірах).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.