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Факти / Україна

Тепер призовники з 27 років мають з’являтися на призовні ділянки для медогляду: постанова Кабміну

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Мобілізація, військові ЗСУ, військові
Фото: Depositphotos

Призовники, яким виповнилось 27 років, мають прибути на призовні ділянки для медогляду.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів №92 від 1 лютого.

Документ, зокрема, передбачає оповіщення призовників, які досягли 27 років, для їх прибуття на призовні ділянки для проведення медичного огляду.

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Згідно з постановою, під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться, але на призовні комісії в районах (містах) покладається:

  • організація та проведення медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку призовників та досягли 27-річного віку, взяття їх на військовий облік військовозобов’язаних або виключення з військового обліку;
  • направлення призовників, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для проходження випробувань та складання вступних іспитів або прийняття рішення про відмову в такому направленні.

Відповідні зміни внесено до Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на службу за контрактом.

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