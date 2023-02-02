Лютий, 02 в 17:47

Призовники, яким виповнилось 27 років, мають прибути на призовні ділянки для медогляду.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів №92 від 1 лютого.

Документ, зокрема, передбачає оповіщення призовників, які досягли 27 років, для їх прибуття на призовні ділянки для проведення медичного огляду.

Зараз дивляться Читайте Бронь від мобілізації 2023: Кабмін затвердив перелік організацій та спеціальностей Згідно з постановою, під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться, але на призовні комісії в районах (містах) покладається: організація та проведення медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку призовників та досягли 27-річного віку, взяття їх на військовий облік військовозобов’язаних або виключення з військового обліку;

направлення призовників, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для проходження випробувань та складання вступних іспитів або прийняття рішення про відмову в такому направленні. Відповідні зміни внесено до Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на службу за контрактом.

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