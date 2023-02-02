Тепер призовники з 27 років мають з’являтися на призовні ділянки для медогляду: постанова Кабміну
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Призовники, яким виповнилось 27 років, мають прибути на призовні ділянки для медогляду.
Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів №92 від 1 лютого.
Документ, зокрема, передбачає оповіщення призовників, які досягли 27 років, для їх прибуття на призовні ділянки для проведення медичного огляду.
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Згідно з постановою, під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться, але на призовні комісії в районах (містах) покладається:
- організація та проведення медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку призовників та досягли 27-річного віку, взяття їх на військовий облік військовозобов’язаних або виключення з військового обліку;
- направлення призовників, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для проходження випробувань та складання вступних іспитів або прийняття рішення про відмову в такому направленні.
Відповідні зміни внесено до Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на службу за контрактом.
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