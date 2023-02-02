Февраль, 02 в 15:17

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует ввести новые санкции против РФ к годовщине начала полномасштабного вторжения.

Об этом она сообщила на брифинге вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

— С нашими партнерами из G7 мы введем дополнительный потолок цен на российские нефтепродукты, а до 24 февраля… мы нацелены ввести десятый пакет санкций, — заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, сейчас также изучаются способы использования российских государственных активов на пользу Украины.

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В четверг, 2 февраля, президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

3 февраля должен пройти саммит Украина-ЕС. Ключевой темой будет запуск официальных переговоров по членству нашего государства в блоке.

Источник: брифинг Зеленского и фон дер Ляйен