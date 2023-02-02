Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ

ЕС намерен принять десятый пакет санкций против РФ до 24 февраля

Бедрак Виктория, редактор ленты
Урсула фон дер Ляєн
Фото: Depositphotos

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует ввести новые санкции против РФ к годовщине начала полномасштабного вторжения.

Об этом она сообщила на брифинге вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

— С нашими партнерами из G7 мы введем дополнительный потолок цен на российские нефтепродукты, а до 24 февраля… мы нацелены ввести десятый пакет санкций, — заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, сейчас также изучаются способы использования российских государственных активов на пользу Украины.

Сейчас смотрят

В четверг, 2 февраля, президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

3 февраля должен пройти саммит Украина-ЕС. Ключевой темой будет запуск официальных переговоров по членству нашего государства в блоке.

Читайте
Заложит фундамент изменений на следующие годы: Стефанишина о саммите Украина-ЕС

Источник: брифинг Зеленского и фон дер Ляйен

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка