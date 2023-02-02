Февраль, 02 в 11:28

Правоохранители сообщили о подозрении одному из топ-менеджеров Полтавского горно-обогатительного комбината, входящего в состав группы компаний Ferrexpo и принадлежащего беглому украинскому олигарху.

Об этом сообщает СБУ.

Отмечено, что благодаря его действиям предприятие уклонилось от уплаты госбюджету рентных платежей за пользование недрами месторождения железных руд на сумму около 2 млрд гривен.

Сейчас смотрят

— Следствие установило, что должностное лицо на протяжении 2018-2021 годов вносило ложные сведения в официальные документы предприятия. Это и повлекло нанесение значительных убытков государству, — говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по двум статьям УК Украины:

ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов),

ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог).

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.