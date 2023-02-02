Нанес ущерб на 2 млрд гривен. Сообщено о подозрении топ-менеджеру Полтавского ГОКа
Фото: СБУ
Правоохранители сообщили о подозрении одному из топ-менеджеров Полтавского горно-обогатительного комбината, входящего в состав группы компаний Ferrexpo и принадлежащего беглому украинскому олигарху.
Об этом сообщает СБУ.
Отмечено, что благодаря его действиям предприятие уклонилось от уплаты госбюджету рентных платежей за пользование недрами месторождения железных руд на сумму около 2 млрд гривен.
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— Следствие установило, что должностное лицо на протяжении 2018-2021 годов вносило ложные сведения в официальные документы предприятия. Это и повлекло нанесение значительных убытков государству, — говорится в сообщении.
Уголовное производство открыто по двум статьям УК Украины:
- ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов),
- ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог).
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.