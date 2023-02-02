Завдав збитків на 2 млрд гривень. Повідомлено про підозру топменеджеру Полтавського ГЗК
Фото: СБУ
Правоохоронці повідомили про підозру одному з топменеджерів Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, що входить до складу групи компаній Ferrexpo та належить українському олігарху-втікачу.
Про це повідомляє СБУ.
Зазначено, що через його дії підприємство ухилилося від сплати до держбюджету рентних платежів за користування надрами родовища залізних руд на суму близько 2 млрд гривень.
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– Слідство встановило, що посадовець упродовж 2018-2021 років вносив неправдиві відомості в офіційні документи підприємства. Це і спричинило завдання значних збитків державі, – йдеться в повідомленні.
Кримінальне провадження відкрито за двома статтями КК України:
- ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів),
- ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення).
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
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