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Факти / Україна

Завдав збитків на 2 млрд гривень. Повідомлено про підозру топменеджеру Полтавського ГЗК

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Завдав збитків на 2 млрд гривень. Повідомлено про підозру топменеджеру Полтавського ГЗК
Фото: СБУ

Правоохоронці повідомили про підозру одному з топменеджерів Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, що входить до складу групи компаній Ferrexpo та належить українському олігарху-втікачу.

Про це повідомляє СБУ.

Зазначено, що через його дії підприємство ухилилося від сплати до держбюджету рентних платежів за користування надрами родовища залізних руд на суму близько 2 млрд гривень.

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– Слідство встановило, що посадовець упродовж 2018-2021 років вносив неправдиві відомості в офіційні документи підприємства. Це і спричинило завдання значних збитків державі, – йдеться в повідомленні.

Кримінальне провадження відкрито за двома статтями КК України:

  • ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів),
  • ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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