Лютий, 02 в 11:28

Правоохоронці повідомили про підозру одному з топменеджерів Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, що входить до складу групи компаній Ferrexpo та належить українському олігарху-втікачу.

Про це повідомляє СБУ.

Зазначено, що через його дії підприємство ухилилося від сплати до держбюджету рентних платежів за користування надрами родовища залізних руд на суму близько 2 млрд гривень.

Зараз дивляться – Слідство встановило, що посадовець упродовж 2018-2021 років вносив неправдиві відомості в офіційні документи підприємства. Це і спричинило завдання значних збитків державі, – йдеться в повідомленні. Кримінальне провадження відкрито за двома статтями КК України: ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів),

ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення). Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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