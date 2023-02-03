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Факты / Україна

В ОК Юг оценили возможность новой атаки России в ближайшие дни

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Політ ракети
Фото: Unsplash

В ближайшие дни Россия применит какую-nj тактику психологического и техногенного давления на население Украины.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

— Мы понимаем, что враг тяготеет к бурной реакции на действия мирового сообщества, когда они проявляют особенно активную поддержку Украины. Когда происходят какие-то события мирового, значимого типа такие как саммит, враг готовит определенные подтяжки, которые может применить как дополнительное психологическое и техногенное давление, — говорит она.

Кроме того, руководитель отметила, что сейчас РФ разворачивает корабельную группировку, наблюдается и активность вражеской авиации и беспилотников.

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— В ближайшие дни, вероятнее всего, будет применена какая-либо из тактик психологического и техногенного давления на население Украины, — подытожила Гуменюк.

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