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Факти / Україна

В ОК Південь оцінили можливість нової атаки Росії найближчими днями

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Політ ракети
Фото: Unsplash

Найближчими днями Росія застосує якусь з тактик психологічного та техногенного тиску на населення України.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомила керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

– Ми розуміємо, що ворог тяжіє до бурхливої реакції на дії світової спільноти, коли вони проявляють особливо активно підтримку Україні. Коли відбуваються якісь події світового, значущого кшталту такі як саміт, ворог готує певні підтяжки, які може застосувати, як додатковий психологічний і техногенний тиск, – каже вона.

Крім того, керівник зазначила, що зараз РФ розгортає корабельне угруповання, спостерігається й активність ворожої авіації та безпілотників.

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– Найближчими днями, ймовірніше за все, буде застосована якась з тактик психологічного та техногенного тиску на населення України, – підсумувала Гуменюк.

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