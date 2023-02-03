В ОК Південь оцінили можливість нової атаки Росії найближчими днями

Лютий, 03 в 14:58

Найближчими днями Росія застосує якусь з тактик психологічного та техногенного тиску на населення України.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомила керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

– Ми розуміємо, що ворог тяжіє до бурхливої реакції на дії світової спільноти, коли вони проявляють особливо активно підтримку Україні. Коли відбуваються якісь події світового, значущого кшталту такі як саміт, ворог готує певні підтяжки, які може застосувати, як додатковий психологічний і техногенний тиск, – каже вона.

Крім того, керівник зазначила, що зараз РФ розгортає корабельне угруповання, спостерігається й активність ворожої авіації та безпілотників.

Зараз дивляться Читайте У МЗС Польщі назвали найгірший сценарій закінчення війни – Найближчими днями, ймовірніше за все, буде застосована якась з тактик психологічного та техногенного тиску на населення України, – підсумувала Гуменюк.

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