Февраль, 03 в 23:21

США объявили о первой передаче конфискованных активов, полученных в результате санкций против российского олигарха.

Об этом заявил американский министр юстиций и генпрокурор Меррик Гарланд во время встречи с главой Офиса генпрокурора Украины Андреем Костиным.

По словам Гарланда, указанные средства пойдут на помощь Украине.

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— Сегодня я объявляю, что санкционировал первую в истории передачу конфискованных российских активов для использования в Украине. Эти конфискованные активы следуют за объявлением, которое я сделал в апреле прошлого года, о предъявлении обвинения назначенному российскому олигарху Константину Малофееву по обвинению в уклонении от санкций, — заявил американский министр.

В июне 2022 года с банковского счета в США, принадлежащего олигарху Малофееву, были арестованы миллионы долларов. Этому, в апреле прошлого года, предшествовало введение против россиянина Малофеева санкций со стороны Соединенных Штатов. Минфин США тогда мотивировал введение ограничений против олигарха “за действия или намерение действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно” российского правительства.

— С моей санкции сегодня конфискованные средства будут переведены в Государственный департамент для поддержки народа Украины. Российские военные преступники не найдут убежища в Соединенных Штатах, — добавил генеральный прокурор США.

В свою очередь Андрей Костин добавил, что Украина и США посылают четкий сигнал людям, поддерживающим войну, что “не будет никакого иммунитета и безнаказанности за международные преступления”.

— Сегодня мы являемся свидетелями санкционирования передачи конфискованных активов на сумму $5,4 млн Государственному департаменту с целью восстановления разоренной войной Украины, — добавил Костин.

Генпрокурор Украины поблагодарил Соединенные Штаты за усилия в поддержке украинского народа.