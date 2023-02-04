Кабінет міністрів України підтримав впровадження в армії системи відображення оперативної обстановки Дельта (Delta).

Уряд підтримав відповідну постанову в суботу, 4 лютого, за поданням міністра оборони України Олексія Резнікова.

– Центр інновацій Міноборони постійно вдосконалює платформу Delta і додає новий функціонал, що дає нашим військовим значну перевагу над ворогом, – зазначили в міністерстві.

Уряд не лише дозволив Силам оборони України використовувати платформу, а й розмістити Deltа в хмарі за межами нашої держави. Це дозволить захистити систему Delta від російських ракетних ударів та кібератак.

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Система Delta – це платформа з ситуаційної обізнаності за стандартами НАТО. Її створив Центр інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони. Платформа дозволяє в режимі реального часу відслідковувати ситуацію на полі бою та положення військ.

Як пояснив віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, система підтягує дані від аеророзвідки, з супутників, безпілотників, радарів, стаціонарних камер, чатботів тощо.

– Технології дозволяють нашим бійцям знати про ворога більше, ніж він навіть може уявити… Завдяки Delta солдати в режимі онлайн бачать поле бою з розташуванням ворожих сил, – наголосив міністр.

Федоров додав, що платформа Delta суттєво допоможе під час планування військових операцій.

– Впевнений, Delta допоможе нашим бійцям швидше звільнити всю територію України від окупантів, – підсумував Федоров.

Ще на початку січня західні ЗМІ повідомляли, що Україна створила імпровізовану розвідувальну мережу для координації бойових підрозділів ЗСУ на фронті. Вона складається “з безпілотників, бійців і зброї, пов’язаних через супутниковий зв’язок і спеціальне програмне забезпечення”. І ця мережа значно дешевша за американський аналог.

Зазначалося, що майже кожен підрозділ Сил оборони України, який брав участь у боях за Київ навесні, використовував систему управління військами Delta.

Джерело: Telegram-канал Михайла Федорова