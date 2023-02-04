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Факты / Україна

Украина может освобождать Крым любыми инструментами: Подоляк ответил на угрозы Медведеву

Илья Нежигай, редактор ленты
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Угрозы со стороны России относительно ответных ударов после атак Украины по Крыму являются свидетельствами российских террористов о намерениях совершать массовые убийства.

Об этом написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Twitter, чем ответил на угрозы Кремля со стороны заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

Подоляк напомнил, что Украина имеет право освобождать оккупированный Крымский полуостров любым способом.

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— Международное право четкое. Украина может освобождать свои территории, применяя любые инструменты. Крым — Украина. Поэтому угрозы официальных лиц РФ об “ударах возмездия” — это только фиксация намерения совершения массовых убийств и попытка пугать в традиционном стиле РФ. Всегда игнорируйте Медведева, — написал он.

Напомним, перед этим Дмитрий Медведев заявил, что если украинские Вооруженные силы нанесут удары по российским объектам в Крыму, то со стороны оккупационных войск РФ возможны “только удары возмездия”, в том числе и ядерным оружием.

— Никаких переговоров в этом случае (если ВСУ нанесут удары по Крыму, — Ред.) не будет, будут только удары возмездия. Запылает вся Украина, оставшаяся под властью Киева, — писал российский чиновник.

Отметим, что кроме Медведева угрозы в сторону стран Запада накануне озвучивал председатель Госдумы России Вячеслав Володин. Он, в частности, говорил о “глобальной катастрофе” и “уничтожении” из-за возможного применения Россией оружия массового поражения.

Впрочем, глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов уверен, что Кремль не применит ядерное оружие, поскольку это лишь ускорит распад Российской Федерации.

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