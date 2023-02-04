Лютий, 04 в 19:17

Погрози з боку Росії щодо ударів у відповідь після атак України по Криму є свідченнями російських терористів про наміри вчиняти масові вбивства.

Про це написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк на своїй сторінці у Twitter, чим відповів на погрози Кремля з боку заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва.

Подоляк нагадав, що Україна має право звільняти окупований Кримський півострів у будь-який спосіб.

Зараз дивляться – Міжнародне право чітке. Україна може звільняти свої території, застосовуючи будь-які інструменти. Крим – Україна. Тому погрози офіційних осіб РФ про “удари відплати” – це тільки фіксація наміру вчинення масових убивств і спроба лякати у традиційному стилі РФ. Завжди ігноруйте Медведєва, – написав він. Нагадаємо, перед цим Дмитро Медведєв заявив, що якщо українській Збройні сили завдадуть ударів по російських об’єктах в Криму, то з боку окупаційних військ РФ можливі “тільки удари відплати”, зокрема й ядерною зброєю. – Жодних переговорів у цьому випадку (якщо ЗСУ завдадуть ударів по Криму, – Ред.) не буде, будуть лише удари відплати. Запалає вся Україна, що залишилася під владою Києва, – писав російський посадовець. Зазначимо, що крім Мєдвєдєва погрози в бік країн Заходу напередодні озвучував голова Держдуми Росії Вʼячеслав Володін. Він, зокрема, казав про “глобальну катастрофу” та “знищення” через можливе застосування Росією зброї масового ураження. Втім очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов впевнений, що Кремль не застосує ядерну зброю, оскільки це лише пришвидшить розпад Російської Федерації.

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