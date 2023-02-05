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Факты / Україна

Позволят выйти на график 2 через 8. ДТЭК передал Одессе 15 генераторов

Бедрак Виктория, редактор ленты
Позволят выйти на график 2 через 8. ДТЭК передал Одессе 15 генераторов

ДТЭК передал Одессе 15 мощных генераторов, направленных на потребности критической инфраструктуры, которая снабжает людей водой и теплом. Это позволит разгрузить сеть и предоставить больше энергии жителям города.

Об этом сообщает ДТЭК.

— Освобожденной мощности хватит, чтобы уже сегодня снабжать светом бытовых потребителей в Одессе и Одесском районе каждые 2 часа через 8 часов без света, — говорится в сообщении.

Отмечено, что сейчас это тот максимум, который может обеспечить все имеющееся исправное энергетическое оборудование региона. Когда в город будут доставлены все анонсированные вчера генераторы – перерыв в электроснабжении начнет сокращаться.

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Энергетики продолжают работать над улучшением ситуации, которая возникла из-за вчерашней аварии на подстанции Укрэнерго.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в воскресенье, 5 февраля, в Одессе без электроснабжения остаются до 40% потребителей – это около 280 тыс. абонентов. В городе действуют экстренные отключения света.

Источник: ДТЭК

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