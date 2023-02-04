Одесса и часть района без света из-за масштабной аварии на энергообъекте — ДТЭК

Февраль, 04 в 11:50

Под Одессой утром 4 февраля произошла вторая за последние сутки масштабная авария на объекте НЭК Укрэнерго. Поэтому сейчас весь город и часть района остались без электроснабжения.

Обновлено в 11:50 В Укрэнерго сообщили, что утром на одной из высоковольтных подстанций, через которую запитывается Одесса, вышел из строя автотрансформатор, который уже был восстановлен после российских ракетных атак.

Поэтому по состоянию на 11:00 в городе и нескольких прилегающих районах Одесской области действуют сетевые ограничения, поскольку невозможно доставить потребителям электроэнергию в полном объеме.

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— К сожалению, масштаб аварии довольно существенный, поэтому и ограничения энергопитания на этот раз будут более длительными. Сейчас невозможно определить конкретный час, когда энергопитание будет полностью восстановлено. Вместе с Одесской ОГА и облэнерго специалисты Укрэнерго разрабатывают резервные схемы питания Одессы и прилегающих районов, — объясняют энергетики.

Обновлено в 11:05. Председатель Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что из-за аварии и пожара на энергетическом объекте в Одесском районе и самой Одессе происходят аварийные отключения электричества.

Обновлено о 10:50 По данным компании ДТЭК Одесские электросети, авария произошла на одной из подстанций.

09:42 Перед этим об аварии сообщал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

— Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы подключить объекты критической инфраструктуры. Спасатели и энергетики НЭК Укрэнерго устраняют аварию, — подчеркнул он.

По его словам, электроснабжение будет восстановлено сразу после завершения работ, поэтому надо набраться терпения.

После последней массированной ракетной атаки РФ на территории Одесской области продолжаются экстренные отключения света, поскольку энергетическая инфраструктура региона претерпела значительные разрушения.

Источник: ДТЕК