Дозволять вийти на графік 2 через 8. ДТЕК передав Одесі 15 генераторів

Лютий, 05 в 15:08

ДТЕК передав Одесі 15 потужних генераторів, які мають забезпечувати потреби критичної інфраструктури, що постачає людям воду та тепло. Це дозволить розвантажити мережу та надати більше енергії жителям міста.

Про це повідомляє ДТЕК.

– Вивільненої потужності вистачить, щоб вже сьогодні забезпечувати світлом побутових споживачів в Одесі та Одеському районі кожні 2 години через 8 годин без світла, – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що наразі це той максимум, який може забезпечити все наявне та справне енергетичне обладнання регіону. Коли в місто будуть доставлені всі анонсовані вчора генератори – перерва в електропостачанні почне скорочуватися.

Зараз дивляться

Енергетики продовжують працювати над покращенням ситуації, яка виникла через вчорашню аварію на підстанції Укренерго.

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у неділю, 5 лютого, в Одесі без електропостачання залишаються до 40% споживачів – це близько 280 тис. абонентів. В місті діють екстрені відключення світла.

Джерело: ДТЕК