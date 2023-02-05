Били из РСЗО: ночью оккупанты поливали огнем Очаков
Требует проверки
Фото: Depositphotos
Около часа ночи 5 февраля Очаков Николаевской области находился под обстрелом.
По свидетельству очевидцев, враг открыл огонь из реактивных систем залпового огня.
Официальных комментариев от областных властей пока не поступало.
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