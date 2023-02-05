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Факты / Україна

Били из РСЗО: ночью оккупанты поливали огнем Очаков

Татьяна Забожко, редактор ленты
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Били из РСЗО: ночью оккупанты поливали огнем Очаков
Фото: Depositphotos

Около часа ночи 5 февраля Очаков Николаевской области находился под обстрелом.

По свидетельству очевидцев, враг открыл огонь из реактивных систем залпового огня.

Официальных комментариев от областных властей пока не поступало.

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