Гатили з РСЗВ: уночі окупанти поливали вогнем Очаків

Лютий, 05 в 6:10

Близько першої ночі 5 лютого Очаків Миколаївської області перебував під обстрілом.

За свідченнями очевидців, ворог відкрив вогонь із реактивних систем залпового вогню.

Офіційних коментарів від обласної влади поки не надходило.

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