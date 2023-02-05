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Факти / Україна

Гатили з РСЗВ: уночі окупанти поливали вогнем Очаків

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Гатили з РСЗВ: уночі окупанти поливали вогнем Очаків
Фото: Depositphotos

Близько першої ночі 5 лютого Очаків Миколаївської області перебував під обстрілом.

За свідченнями очевидців, ворог відкрив вогонь із реактивних систем залпового вогню.

Офіційних коментарів від обласної влади поки не надходило.

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