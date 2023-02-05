Динаміка отримання зброї Україною свідчить про те, що наша армія стає найкращою з точки зору підготовки воїнів.

Про це на пресконференції заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Він зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала всі необхідні види зброї, крім літаків.

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– В сфері протиповітряної і протиракетної оборони ми маємо ЗРК різних типів: це і Stinger, і Starstreak, Ігли, польські Piorun, німецькі IRIS-T, норвезькі NASAMS, французькі Crotale. Ми отримаємо SAMP/T-Mamba – франко-італійський проєкт. Ми вже вчимо наші екіпажі на Patriot – це означає, що ми будемо здатні перехоплювати балістичні ракети. Ми навчилися нищити іранські дрони, але це не означає, що нам цього достатньо. Нам треба ще більше і більше. Про це ми постійно говоримо з партнерами і маємо дуже позитивні зрушення, – сказав очільник Міноборони.

Також Резніков зауважив, що під час останнього візиту в Париж він з французькою компанією Thales Group підписав меморандум про постачання Україні радарів GM-200.

– Ці радари здатні на 250 км вперед і на 24 км вгору бачити швидкі цілі, це дуже важливий момент для наших Повітряних сил. Також утворена танкова коаліція. Ми чітко розуміємо, скільки танків, коли і яка країна нам дасть. Із завтра вже починається навчання танкових екіпажів за межами України на Leopard, – сказав він.

Міністр оборони впевнений, що літаки також будуть, питання лише в тому – які саме.

– Партнери чують, що нам потрібна авіаційна платформа для захисту неба. Це теж складова протиракетної, протиповітряної оборони. Це можуть бути F-16, Griben чи інші. Для нас це зараз не так принципово, це вже на експортному рівні ми вирішуватимемо з партнерами. Але я переконаний, що літаки є. Місія із забезпечення України сучасними платформами, можна сказати, вже виконана, – додав Резніков.