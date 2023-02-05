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Факты / Україна

На Херсонщине оккупанты изымают у местных лодки и водные двигатели — Генштаб

Малиновская Ангелина, редактор ленты
На Херсонщине оккупанты изымают у местных лодки и водные двигатели — Генштаб
Фото: Pixabay

Российские оккупанты проводят обыски в населенном пункте Крынки Херсонской области и забирают у местных лодки, водные двигатели и другое оборудование для перемещения водой.

Об этом сообщил Генштаб.

Кроме того, в городе Токмак Запорожской области военные РФ принудительно выселяют мирных граждан из своих жилищ с целью заселения местных коллаборантов, которые поддерживают российские оккупационные власти и работают в составе вражеских так называемых “правоохранительных органах”. Владельцам приказывают покинуть свое жилье и выселиться на улицу.

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– Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы противника и состав боеприпасов, – сообщают в Генштабе.

Источник: Генштаб ВСУ
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