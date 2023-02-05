На Херсонщине оккупанты изымают у местных лодки и водные двигатели — Генштаб
Российские оккупанты проводят обыски в населенном пункте Крынки Херсонской области и забирают у местных лодки, водные двигатели и другое оборудование для перемещения водой.
Об этом сообщил Генштаб.
Кроме того, в городе Токмак Запорожской области военные РФ принудительно выселяют мирных граждан из своих жилищ с целью заселения местных коллаборантов, которые поддерживают российские оккупационные власти и работают в составе вражеских так называемых “правоохранительных органах”. Владельцам приказывают покинуть свое жилье и выселиться на улицу.
– Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы противника и состав боеприпасов, – сообщают в Генштабе.