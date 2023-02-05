На Херсонщині окупанти вилучають у місцевих човни та водні двигуни – Генштаб
Російські окупанти проводять обшуки у населеному пункті Кринки Херсонської області та забирають у місцевих човни, водні двигуни та інше обладнання для переміщення водою.
Про це повідомив Генштаб.
Крім того, у місті Токмак Запорізької області військові РФ примусово виселяють мирних громадян із своїх помешкань з метою заселення місцевих колаборантів, які підтримують російську окупаційну владу та працюють в складі ворожих так званих “правоохоронних органів”. Власникам же наказують залишити своє житло та виселитись на вулицю.
– Авіація Сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили противника та склад боєприпасів, – повідомляєють у Генштабі.