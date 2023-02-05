Не хочуть воювати: до РФ повернули майже 600 мобілізованих росіян
Мобілізовані російські військовослужбовці відмовляються брати участь у бойових діях на території України.
Про випадки відмов стало відомо Генеральному штабу Збройних сил України.
За даними української сторони, 3 лютого із Луганської області на територію Російської Федерації було повернуто близько 600 осіб зазначеної категорії.
Станом на 5 лютого окупанти кидають усі сили на наступ на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
На інших напрямках ворог обороняє раніше захоплені рубежі, обстрілює позиції українських підрозділів, а також населені пункти, що межують із лінією зіткнення.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 347-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: ГУР