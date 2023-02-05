Февраль, 05 в 6:49

В армии РФ так много раненых военных, что на оккупированных территориях уже не хватает лечебных учреждений, где их можно разместить, и врачей, которые могут оказать им помощь.

Известно, что все медицинские учреждения временно оккупированной Горловки Донецкой области уже переполнены ранеными захватчиками.

Поэтому российские оккупанты обустраивают полевые госпитали в детских садах, школах или просто в складских помещениях.

Сейчас смотрят Такой информацией располагает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Согласно данным украинской стороны, в один из таких госпиталей в Светлодарске, где на лечении находятся около 70 человек, прибыл медицинский персонал из Якутии. Полномасштабная война в Украине продолжается уже 347-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине. Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter