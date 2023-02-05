Оккупанты завозят медиков из Якутии для спасения раненых – Генштаб ВСУ
В армии РФ так много раненых военных, что на оккупированных территориях уже не хватает лечебных учреждений, где их можно разместить, и врачей, которые могут оказать им помощь.
Известно, что все медицинские учреждения временно оккупированной Горловки Донецкой области уже переполнены ранеными захватчиками.
Поэтому российские оккупанты обустраивают полевые госпитали в детских садах, школах или просто в складских помещениях.
Такой информацией располагает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Согласно данным украинской стороны, в один из таких госпиталей в Светлодарске, где на лечении находятся около 70 человек, прибыл медицинский персонал из Якутии.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 347-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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