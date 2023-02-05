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Факти / Україна

Окупанти завозять медиків з Якутії для порятунку поранених – Генштаб ЗСУ

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Окупанти завозять медиків з Якутії для порятунку поранених – Генштаб ЗСУ
Фото: Depositphotos

В армії РФ так багато поранених військових, що на окупованих територіях вже бракує лікувальних установ, де їх можна розмістити, і лікарів, які можуть надати їм допомогу.

Так, відомо, що всі медичні заклади тимчасово окупованої Горлівки Донецької області вже переповнені пораненими загарбниками.

Через це російські окупанти облаштовують польові шпиталі в дитячих садочках, школах або просто в складських приміщеннях.

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Така інформація є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України.

За даними української сторони, до одного з таких шпиталів у Світлодарську, де на лікуванні перебуває близько 70 осіб, прибув медичний персонал із Якутії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 347-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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