Окупанти завозять медиків з Якутії для порятунку поранених – Генштаб ЗСУ

Лютий, 05 в 6:49

В армії РФ так багато поранених військових, що на окупованих територіях вже бракує лікувальних установ, де їх можна розмістити, і лікарів, які можуть надати їм допомогу.

Так, відомо, що всі медичні заклади тимчасово окупованої Горлівки Донецької області вже переповнені пораненими загарбниками.

Через це російські окупанти облаштовують польові шпиталі в дитячих садочках, школах або просто в складських приміщеннях.

Зараз дивляться Така інформація є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України. За даними української сторони, до одного з таких шпиталів у Світлодарську, де на лікуванні перебуває близько 70 осіб, прибув медичний персонал із Якутії. Повномасштабна війна в Україні триває вже 347-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні. Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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