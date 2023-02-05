Переговоры РФ и Украины потеряли смысл после убийств гражданских в Буче — экс-премьер Израиля

Февраль, 05 в 15:59

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что в феврале-марте 2022 года Россия и Украина были готовы к серьезным уступкам. В то же время все попытки урегулировать конфликт потеряли смысл после того, как раскрылись факты убийств оккупантами гражданского населения Бучи.

Об этом он сказал в интервью, опубликованном на своем канале, пишет Радио Свобода.

По словам Беннета, именно он являлся первым иностранным лидером, с которым российский диктатор Владимир Путин встретился после 24 февраля. Их разговор состоялся 5 марта 2022 года в Сочи.

Сейчас смотрят Экс-премьер Израиля отметил, что о посреднической помощи его попросил президент Украины Владимир Зеленский. После этого Беннет провел серию отдельных переговоров с обоими лидерами и передавал черновики возможного соглашения о прекращении огня. Он уточнил, что все действия были согласованы с США. Кроме того, как утверждает Беннет, на переговорах Путин, в частности, согласился не требовать разоружения Украины, а Зеленский якобы соглашался отказаться от требований о вступлении Украины в НАТО. В Офисе президента Украины сообщения бывшего израильского премьер-министра Нафтали Беннета пока не комментировали. В интервью Беннетт также рассказал, что в начале полномасштабной войны Путин пообещал ему не убивать Зеленского.

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