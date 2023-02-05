Переговори РФ та України втратили сенс після вбивств цивільних у Бучі – експрем’єр Ізраїлю

Лютий, 05 в 15:59

Колишній премʼєр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет заявив, що у лютому-березні 2022 року Росія та Україна були готові до серйозних поступок. Водночас всі спроби врегулювати конфлікт втратили сенс після того, як розкрилися факти вбивств окупантами цивільного населення Бучі.

Про це він сказав в інтерв’ю, опублікованому на своєму каналі, пише Радіо Свобода.

За словами Беннета, саме він був першим іноземним лідером, з яким російський диктатор Володимир Путін зустрівся після 24 лютого. Їхня розмова відбулася 5 березня 2022 року в Сочі.

Зараз дивляться Експрем’єр Ізраїлю зазначив, що про посередницьку допомогу його попросив президент України Володимир Зеленський. Після цього Беннетт провів серію окремих переговорів з обома лідерами та передавав чернетки можливої угоди про припинення вогню. Він уточнив, що усі дії узгоджувалися з США. Крім того, як стверджує Беннет, на переговорах Путін зокрема погодився не вимагати роззброєння України, а Зеленський нібито погоджувався відмовитися від вимог про вступ України до НАТО. В Офісі президента України повідомлення колишнього ізраїльського премʼєр-міністра Нафталі Беннета наразі не коментували. В інтерв’ю Беннет також розповів, що на початку повномасштабної війни Путін пообіцяв йому не вбивати Зеленського.

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