В начале войны Путин пообещал мне не убивать Зеленского – экс-премьер Израиля

Февраль, 05 в 14:56

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что в начале полномасштабного вторжения российский диктатор Владимир Путин пообещал ему не убивать президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на интервью Беннета.

Отмечено, что 5 марта 2022 года Беннет посетил Москву, чтобы попытаться достичь мира между РФ и Украиной.

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— Я знал, что Зеленский находится под угрозой в бункере… Я сказал Путину: “Ты собираешься убить Зеленского? Он сказал: “Я не буду убивать Зеленского”, — рассказал Беннет.

Он уточнил, что попросил Путина дать слово не убивать президента Украины, на что диктатор еще раз повторил, что не будет убивать.

Экс-премьер Израиля заявил, что после разговора позвонил по телефону Зеленскому и сообщил, что убийство ему якобы не грозит.

Затем, по словам Беннета, Зеленский вышел из бункера, сделал селфи в своем кабинете и снял видео, где сказал, что не боится.

В марте 2022 года в одном из интервью советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что попыток покушений на жизнь президента Владимира Зеленского было уже больше десяти.

Издание Independent 17 января 2023 года писало, что президент Украины Владимир Зеленский пережил более 12 отдельных покушений на его жизнь со стороны российских сил с начала войны в феврале 2022 года.

Источник: The Times of Israel