Реально все равно на человеческие жизни, как будто изверги: жена оккупанта об отношении командования к солдатам
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В перехваченном украинской разведкой разговоре жена военнослужащего рассказывает, что недовольна отношением командования к подчиненным.
— Реально, всем пох*й, понимаешь? Ты сдохнешь, и всем пох*й, вот так вот. Реально все равно на человеческие жизни. Ну реально, как будто просто нелюди-нелюди. Почему нельзя было на недельку домой поотпускать? — возмущается жена оккупанта.
Она просит мужа, который воюет в Украине, не продолжать контракт.
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— Надо что-то писать, потому что так не делается. Надо жаловаться, я не знаю, куда-то обращаться. Я просто не знаю, что можно сделать. Они ах*ели, так сказать, и больше не продлевать ничего. Не продлевать можно ж контракт? — говорит женщина.