Реально все равно на человеческие жизни, как будто изверги: жена оккупанта об отношении командования к солдатам

Февраль, 05 в 19:27

В перехваченном украинской разведкой разговоре жена военнослужащего рассказывает, что недовольна отношением командования к подчиненным.

— Реально, всем пох*й, понимаешь? Ты сдохнешь, и всем пох*й, вот так вот. Реально все равно на человеческие жизни. Ну реально, как будто просто нелюди-нелюди. Почему нельзя было на недельку домой поотпускать? — возмущается жена оккупанта.

Она просит мужа, который воюет в Украине, не продолжать контракт.

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