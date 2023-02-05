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Факты / Україна

Реально все равно на человеческие жизни, как будто изверги: жена оккупанта об отношении командования к солдатам

Малиновская Ангелина, редактор ленты
російські військові
Фото: Depositphotos

В перехваченном украинской разведкой разговоре жена военнослужащего рассказывает, что недовольна отношением командования к подчиненным.

— Реально, всем пох*й, понимаешь? Ты сдохнешь, и всем пох*й, вот так вот. Реально все равно на человеческие жизни. Ну реально, как будто просто нелюди-нелюди. Почему нельзя было на недельку домой поотпускать? — возмущается жена оккупанта.

Она просит мужа, который воюет в Украине, не продолжать контракт.

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— Надо что-то писать, потому что так не делается. Надо жаловаться, я не знаю, куда-то обращаться. Я просто не знаю, что можно сделать. Они ах*ели, так сказать, и больше не продлевать ничего. Не продлевать можно ж контракт? — говорит женщина.

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Источник: ГУР
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