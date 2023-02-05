Реально байдуже на людські життя, начебто нелюди: дружина окупанта про ставленням командування до солдатів
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У перехопленій українською розвідкою розмові дружина військовослужбовця розповідає, що незадоволена ставленням командування до підлеглих.
– Реально, всім пох*й, розумієш? Ти здохнеш, і всім пох*й, ось так ось. Реально байдуже на людські життя. Ну реально, начебто просто нелюди-нелюди. Чому не можна було на тиждень додому відпустити? – обурюється дружина окупанта.
Вона просить чоловіка, який воює в Україні, не продовжувати контракту.
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– Треба щось писати, бо так не робиться. Треба скаржитися, я не знаю, кудись звертатися. Я просто не знаю, що можна зробити. Вони просто…, так би мовити, і більше не продовжувати нічого. Не продовжувати можна ж контракт? – каже жінка.