Реально байдуже на людські життя, начебто нелюди: дружина окупанта про ставленням командування до солдатів

Лютий, 05 в 19:27

У перехопленій українською розвідкою розмові дружина військовослужбовця розповідає, що незадоволена ставленням командування до підлеглих.

– Реально, всім пох*й, розумієш? Ти здохнеш, і всім пох*й, ось так ось. Реально байдуже на людські життя. Ну реально, начебто просто нелюди-нелюди. Чому не можна було на тиждень додому відпустити? – обурюється дружина окупанта.

Вона просить чоловіка, який воює в Україні, не продовжувати контракту.

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