Российская линия фронта должна быть под огневым напором DPICM и ATACMS — советник Залужного
Запад должен немедленно увеличить объем огневой помощи для Украины, чтобы война не перешла в длительную фазу.
Об этом заявил специальный советник главнокомандующего ВСУ Дэн Райс.
– Она (война — Ред.) уже погрязла в артиллерийской дуэли, это война на истощение. Поэтому Запад должен немедленно увеличить объем огневой помощи, преимущественно с DPICM и ATACMS. Пока в Украине существует российская линия фронта, она должна находиться под огневым напором наиболее смертоносного конвенционного оружия, которое может предоставить Запад. И это DPICM и ATACMS, – сказал он.
Райс отметил, что международные партнеры уже предоставили Украине миллион снарядов крупного взрывного действия, которыми было уничтожено около 50 тыс. россиян. То есть один убитый на каждые 20 снарядов.
— Когда на этой местности против наступающих оккупантов будет использоваться DPICM, при наличии квалифицированных корректировщиков-операторов беспилотников, а также опытных украинских артиллеристов, каждый снаряд будет убивать нескольких россиян. Такой пропорциональный рост летальности более чем оправдывает любые компромиссы на этот счет, — добавил он.
Отметим, что DPICM – это боеголовка артиллерийского снаряда или ракеты “поверхность-поверхность”.
Она подрывается на оптимальной высоте и расстоянии от цели, чтобы суббоеприпасы плотно распределились по окружающей территории.