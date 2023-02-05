Російська лінія фронту має бути під вогневим натиском DPICM і ATACMS – радник Залужного

Лютий, 05 в 14:54

Захід має негайно збільшити обсяг вогневої допомоги для України, щоб війна не перейшла у довготривалу фазу.

Про це заявив спеціальний радник головнокомандувача ЗСУ Ден Райс.

– Вона (війна – Ред.) вже загрузла в артилерійській дуелі, це війна на виснаження. Ось чому Захід повинен негайно збільшити обсяг вогневої допомоги, переважно з DPICM та ATACMS. Поки в Україні існує російська лінія фронту, вона повинна перебувати під вогневим натиском найбільш смертоносної конвенційної зброї, яку може надати Захід. І це DPICM і ATACMS, – сказав він.

Райс зазначив, що міжнародні партнери вже надали Україні мільйон снарядів великої вибухової дії, якими було знищено близько 50 тис. росіян. Тобто один вбитий на кожні 20 снарядів.

Зараз дивляться

– Коли на цій місцевості проти окупантів, що наступають, використовуватиметься DPICM, за наявності кваліфікованих коригувальників-операторів безпілотників, а також досвідчених українських артилеристів, кожен снаряд вбиватиме кількох росіян. Таке пропорційне зростання летальності більш ніж виправдовує будь-які компроміси з цього приводу, – додав він.

Зазначимо, що DPICM – це боєголовка артилерійського снаряду або ракети “поверхня-поверхня”.

Вона підривається на оптимальній висоті та відстані від цілі для того, щоб суббоєприпаси щільно розподілились по навколишній території.