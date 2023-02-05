Російська лінія фронту має бути під вогневим натиском DPICM і ATACMS – радник Залужного
Захід має негайно збільшити обсяг вогневої допомоги для України, щоб війна не перейшла у довготривалу фазу.
Про це заявив спеціальний радник головнокомандувача ЗСУ Ден Райс.
– Вона (війна – Ред.) вже загрузла в артилерійській дуелі, це війна на виснаження. Ось чому Захід повинен негайно збільшити обсяг вогневої допомоги, переважно з DPICM та ATACMS. Поки в Україні існує російська лінія фронту, вона повинна перебувати під вогневим натиском найбільш смертоносної конвенційної зброї, яку може надати Захід. І це DPICM і ATACMS, – сказав він.
Райс зазначив, що міжнародні партнери вже надали Україні мільйон снарядів великої вибухової дії, якими було знищено близько 50 тис. росіян. Тобто один вбитий на кожні 20 снарядів.
– Коли на цій місцевості проти окупантів, що наступають, використовуватиметься DPICM, за наявності кваліфікованих коригувальників-операторів безпілотників, а також досвідчених українських артилеристів, кожен снаряд вбиватиме кількох росіян. Таке пропорційне зростання летальності більш ніж виправдовує будь-які компроміси з цього приводу, – додав він.
Зазначимо, що DPICM – це боєголовка артилерійського снаряду або ракети “поверхня-поверхня”.
Вона підривається на оптимальній висоті та відстані від цілі для того, щоб суббоєприпаси щільно розподілились по навколишній території.