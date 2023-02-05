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Факты / Україна

Украинские защитники уничтожили 700 оккупантов и более 30 единиц вражеской техники за сутки

Бедрак Виктория, редактор ленты
Розбита техніка РФ
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 131 290 своих военных. Из них 700 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери РФ с 24.02.22 по 05.02.23:

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  • танков ‒ 3220 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6405 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 2226 (+6) ед,
  • РСЗО – 460 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 227 (+2) ед,
  • самолетов – 294 (+0) ед,
  • вертолетов – 284 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1958 (+2),
  • крылатых ракет ‒ 796 (+0),
  • кораблей /катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5091 (+10) ед,
  • специальной техники – 203 (+0).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 347-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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