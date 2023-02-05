Украинские защитники уничтожили 700 оккупантов и более 30 единиц вражеской техники за сутки
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 131 290 своих военных. Из них 700 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Другие потери РФ с 24.02.22 по 05.02.23:
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- танков ‒ 3220 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6405 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 2226 (+6) ед,
- РСЗО – 460 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 227 (+2) ед,
- самолетов – 294 (+0) ед,
- вертолетов – 284 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1958 (+2),
- крылатых ракет ‒ 796 (+0),
- кораблей /катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5091 (+10) ед,
- специальной техники – 203 (+0).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 347-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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