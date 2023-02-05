Украинские защитники уничтожили 700 оккупантов и более 30 единиц вражеской техники за сутки

Февраль, 05 в 9:03

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 131 290 своих военных. Из них 700 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери РФ с 24.02.22 по 05.02.23:

Сейчас смотрят танков ‒ 3220 (+2) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6405 (+11) ед,

артиллерийских систем – 2226 (+6) ед,

РСЗО – 460 (+0) ед,

средств ПВО ‒ 227 (+2) ед,

самолетов – 294 (+0) ед,

вертолетов – 284 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1958 (+2),

крылатых ракет ‒ 796 (+0),

кораблей /катеров ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5091 (+10) ед,

специальной техники – 203 (+0). Полномасштабная война в Украине продолжается уже 347-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине. Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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