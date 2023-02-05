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Факти / Україна

Українські захисники знищили 700 окупантів та понад 30 одиниць ворожої техніки за добу

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Розбита техніка РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 131 290 своїх військових. З них 700 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати РФ з 24.02.22 по 05.02.23:

Зараз дивляться
  • танків ‒ 3220 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6405 (+11) од,
  • артилерійських систем – 2226 (+6) од,
  • РСЗВ – 460 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 227 (+2) од,
  • літаків – 294 (+0) од,
  • гелікоптерів – 284 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1958 (+2),
  • крилатих ракет ‒ 796 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5091 (+10) од,
  • спеціальної техніки ‒ 203 (+0).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 347-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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