Українські захисники знищили 700 окупантів та понад 30 одиниць ворожої техніки за добу

Лютий, 05 в 9:03

З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 131 290 своїх військових. З них 700 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати РФ з 24.02.22 по 05.02.23:

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танків ‒ 3220 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 6405 (+11) од,

артилерійських систем – 2226 (+6) од,

РСЗВ – 460 (+0) од,

засобів ППО ‒ 227 (+2) од,

літаків – 294 (+0) од,

гелікоптерів – 284 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1958 (+2),

крилатих ракет ‒ 796 (+0),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5091 (+10) од,

спеціальної техніки ‒ 203 (+0).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 347-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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