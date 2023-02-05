Українські захисники знищили 700 окупантів та понад 30 одиниць ворожої техніки за добу
Фото: Генштаб ЗСУ
З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 131 290 своїх військових. З них 700 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Інші втрати РФ з 24.02.22 по 05.02.23:
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- танків ‒ 3220 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6405 (+11) од,
- артилерійських систем – 2226 (+6) од,
- РСЗВ – 460 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 227 (+2) од,
- літаків – 294 (+0) од,
- гелікоптерів – 284 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1958 (+2),
- крилатих ракет ‒ 796 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5091 (+10) од,
- спеціальної техніки ‒ 203 (+0).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 347-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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