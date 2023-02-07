Второй год войны в Украине будет еще сложнее: Фридман о планах Путина

Февраль, 06 в 23:02

Второй год войны в Украине будет еще сложнее, ведь российский диктатор Владимир Путин решил удвоить усилия, мобилизовав за последние месяцы, возможно, до 500 тыс. новых солдат.

Об этом пишет американский журналист Томас Фридман в статье The New York Times.

— По сути, Путин говорит Байдену: я не могу позволить себе проиграть эту войну, и я заплачу любой ценой и понесу любое бремя, чтобы гарантировать, что я выйду с частью Украины, которая сможет оправдать мои потери. А ты, Джо? А как насчет ваших европейских друзей? Готовы ли вы заплатить любой ценой и нести любое бремя, чтобы поддерживать свой “либеральный порядок”, — пишет журналист.

По мнению Фридмана, Соединенные Штаты сейчас в более тяжелой ситуации, чем когда-либо после Карибского ракетного кризиса 1962 года.

Сейчас смотрят Журналист отмечает, что поддержка США Украины в войне является не только стратегическим интересом Америки, но и ценностями. Впрочем, на Западе все чаще раздаются мысли о примирении с Россией. — Есть много голосов, которые спрашивают: действительно ли стоит рисковать Третьей мировой войной, чтобы полностью выгнать Россию из Восточной Украины? Не причинили ли мы Путину достаточно большой боли, чтобы он не попытался в ближайшее время устроить что-то вроде Украины? Может пора заключить “грязное соглашение”? – пишет журналист. Историк Института Брукингса Роберт Каган заявил Фридману, что “любые переговоры, которые покинут войска РФ на украинской земле, будут лишь временным перемирием перед новой атакой Путина”. — Путин находится в процессе полной милитаризации российского общества, что сделал и Сталин во времена Второй мировой войны. Он делает ставку на долгую игру, поскольку рассчитывает, что США и Запад устанут, столкнувшись с перспективой затяжного конфликта, — сказал Каган. Читайте Путин не желает идти на риски, поэтому не готов к ядерной эскалации или войне с НАТО — ISW

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter