Другий рік війни в Україні буде ще складнішим: Фрідман про плани Путіна

Лютий, 06 в 23:02

Другий рік війни в Україні буде ще складнішим, адже російський диктатор Володимир Путін вирішив подвоїти зусилля, мобілізувавши за останні місяці, можливо, до 500 тис. нових солдатів.

Про це пише американський журналіст Томас Фрідман у статті для The New York Times.

– По суті, Путін говорить Байдену: я не можу дозволити собі програти цю війну, і я заплачу будь-яку ціну і понесу будь-який тягар, щоб гарантувати, що я вийду з частиною України, яка зможе виправдати мої втрати. А ти, Джо? А як щодо ваших європейських друзів? Чи готові ви заплатити будь-яку ціну і нести будь-який тягар, щоб підтримувати свій “ліберальний порядок”, – пише журналіст.

На думку Фрідмана, Сполучені Штати зараз у важчій ситуації, ніж будь-коли після Карибської ракетної кризи 1962 року.

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Журналіст наголошує, що підтримка США України у війні є не лише стратегічним інтересом Америки, але й цінностями. Втім, на Заході все частіше лунають думки про примирення з Росією.

– Є багато голосів, які запитують: чи справді варто ризикувати Третьою світовою війною, щоб повністю вигнати Росію зі Східної України? Чи не завдали ми Путіну досить великого болю, щоб він не спробував найближчим часом влаштувати щось подібне до України? Може настав час укласти “брудну угоду”? – пише журналіст.

Історик Інституту Брукінгса Роберт Каган заявив Фрідману, що “будь-які переговори, які залишать війська РФ на українській землі, будуть лише тимчасовим перемир’ям перед новою атакою Путіна”.

– Путін перебуває у процесі повної мілітаризації російського суспільства, що зробив і Сталін в часи Другої світової війни. Він робить ставку на довгу гру, оскільки розраховує, що США і Захід втомляться, зіткнувшись із перспективою затяжного конфлікту, – сказав Каган.