Обшуки в трьох областях: ДБР викрило потужне наркоугрупування та вилучило “товар” на 10 млн грн
В Україні вдалося викрити потужну міжрегіональну банду торговців наркотиками з мільйонним оборотом. Під час спецоперації був вилучений “товар” на понад 10 млн грн.
Масштабну спецоперацію провели працівники Державного бюро розслідувань спільно з Національною поліцією.
Як наголосили в ДБР, за розповсюдженням наркотиків та психотропів на території України можуть стояти російські спецслужби.
– За деякими ознаками, за цим кримінальним бізнесом, зокрема й у прифронтових регіонах, стоять спецслужби РФ, які таким чином намагаються підірвати обороноздатність країни. Тому викриття, блокування і ліквідація наркосиндикатів — один з пріоритетних напрямків роботи Бюро, – йдеться в повідомленні.
За даними слідства, зловмисники поставили збут наркотиків “на потік” у Полтавській, Дніпропетровській, Сумській областях та інших регіонах України. Вони також активно шукали покупців на прифронтових територіях.
Продаж наркотиків відбувався цілодобово за допомогою Telegram-ботів. Замовити їх можна було лише за кілька кліків.
Клієнти обирали потрібний населений пункт, вид наркотику, платили гроші, після чого отримували поштове відправлення. Оплатити “товар” можна було в гривні та криптовалюті, наприклад, у біткоїнах. Для цього зловмисники використовували спеціальні платіжні системи.
– Наркоторговці створили для свого “бізнесу” навіть власну “торгову марку”, яку зображували на рекламі, – наголосили в ДБР.
Під час спецоперації правоохоронці провели 15 обшуків у трьох областях. Вони вилучили близько 1,5 кг амфетаміну, 1 кг метамфетаміну, 8 кг синтетичних наркотиків та інші речовини. Їх вартість на чорному ринку становить щонайменше 10 млн грн.
Загалом затримано 5 осіб, які входили до міжрегіональної банди. Їх підозрюють у використанні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, а також у незаконному виробництві та збуті наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів(ч. 2 ст. 306, чч. 2, 3 ст. 307 Кримінального кодексу України).
Суд відправив затриманих під варту без права на заставу. Планується арешт майна фігурантів справи (автомобілів, будинків) та оголошення підозри іншим учасникам банди.
Ще одну групу наркоторговців ДБР та Нацполіція викрили в Харкові. Там кілька місцевих мешканців збували сильнодіючі та тяжкі наркотики (зокрема амфетамін, метадон) у прифронтових районах та в самому місті.
Зловмисники передавали наркотики клієнтам з рук у руки або через поштові відправлення. Пакунки з наркотичними речовинами вони маскували чаєм.
Під час обшуків правоохоронці виявили наркотики на понад 100 тис. грн. Одного з фігурантів затримали та повідомили про підозру у незаконному виробництві та збуті наркотиків (ч. 2 ст. 307 КК України). За цією ж статтею підозру отримав ще один наркоторговець.
Правоохоронці встановлюють інших співучасників злочину.
За скоєне усім фігурантам справ про наркоторгівлю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 з конфіскацією майна.