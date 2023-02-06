Лютий, 06 в 11:51

В Україні вдалося викрити потужну міжрегіональну банду торговців наркотиками з мільйонним оборотом. Під час спецоперації був вилучений “товар” на понад 10 млн грн.

Масштабну спецоперацію провели працівники Державного бюро розслідувань спільно з Національною поліцією.

Як наголосили в ДБР, за розповсюдженням наркотиків та психотропів на території України можуть стояти російські спецслужби.

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– За деякими ознаками, за цим кримінальним бізнесом, зокрема й у прифронтових регіонах, стоять спецслужби РФ, які таким чином намагаються підірвати обороноздатність країни. Тому викриття, блокування і ліквідація наркосиндикатів — один з пріоритетних напрямків роботи Бюро, – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, зловмисники поставили збут наркотиків “на потік” у Полтавській, Дніпропетровській, Сумській областях та інших регіонах України. Вони також активно шукали покупців на прифронтових територіях.

Продаж наркотиків відбувався цілодобово за допомогою Telegram-ботів. Замовити їх можна було лише за кілька кліків.

Клієнти обирали потрібний населений пункт, вид наркотику, платили гроші, після чого отримували поштове відправлення. Оплатити “товар” можна було в гривні та криптовалюті, наприклад, у біткоїнах. Для цього зловмисники використовували спеціальні платіжні системи.

– Наркоторговці створили для свого “бізнесу” навіть власну “торгову марку”, яку зображували на рекламі, – наголосили в ДБР.

Під час спецоперації правоохоронці провели 15 обшуків у трьох областях. Вони вилучили близько 1,5 кг амфетаміну, 1 кг метамфетаміну, 8 кг синтетичних наркотиків та інші речовини. Їх вартість на чорному ринку становить щонайменше 10 млн грн.

Обшуки в трьох областях: ДБР викрило потужне наркоугрупування та вилучило “товар” на 10 млн грн / 10 фотографий

Загалом затримано 5 осіб, які входили до міжрегіональної банди. Їх підозрюють у використанні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, а також у незаконному виробництві та збуті наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів(ч. 2 ст. 306, чч. 2, 3 ст. 307 Кримінального кодексу України).

Суд відправив затриманих під варту без права на заставу. Планується арешт майна фігурантів справи (автомобілів, будинків) та оголошення підозри іншим учасникам банди.

Обшуки в трьох областях: ДБР викрило потужне наркоугрупування та вилучило “товар” на 10 млн грн / 6 фотографий

Ще одну групу наркоторговців ДБР та Нацполіція викрили в Харкові. Там кілька місцевих мешканців збували сильнодіючі та тяжкі наркотики (зокрема амфетамін, метадон) у прифронтових районах та в самому місті.

Зловмисники передавали наркотики клієнтам з рук у руки або через поштові відправлення. Пакунки з наркотичними речовинами вони маскували чаєм.

Під час обшуків правоохоронці виявили наркотики на понад 100 тис. грн. Одного з фігурантів затримали та повідомили про підозру у незаконному виробництві та збуті наркотиків (ч. 2 ст. 307 КК України). За цією ж статтею підозру отримав ще один наркоторговець.

Правоохоронці встановлюють інших співучасників злочину.

За скоєне усім фігурантам справ про наркоторгівлю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 з конфіскацією майна.