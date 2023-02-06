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Факты / Україна

Пограничники отбили атаку российских штурмовиков в окрестностях Бахмута

Бедрак Виктория, редактор ленты
ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Вчера, 5 февраля, оккупанты атаковали позиции украинских пограничников в окрестностях Бахмута. Россияне пытались прорвать нашу линию обороны.

Об этом сообщает ГПСУ.

— Под минометным обстрелом и с потерями захватчики добежали до пригородных построек. Заградительным огнем из автоматических гранатометов атакующая волна была остановлена. Малые вражеские группы ликвидированы в ближнем бою, — говорится в сообщении.

Во время зачистки местности украинские бойцы взяли в плен вагнеровца и мобилизованного из Татарстана. Один из них был ранен и оставлен своими же умирать. Оккупантам оказали медицинскую помощь и передали уполномоченным органам.

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— В ходе боя уничтожено 9 захватчиков, 15 ранено и 2 взято в плен, — отчитались пограничники.

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