Пограничники отбили атаку российских штурмовиков в окрестностях Бахмута
Фото: Генштаб ВСУ
Вчера, 5 февраля, оккупанты атаковали позиции украинских пограничников в окрестностях Бахмута. Россияне пытались прорвать нашу линию обороны.
Об этом сообщает ГПСУ.
— Под минометным обстрелом и с потерями захватчики добежали до пригородных построек. Заградительным огнем из автоматических гранатометов атакующая волна была остановлена. Малые вражеские группы ликвидированы в ближнем бою, — говорится в сообщении.
Во время зачистки местности украинские бойцы взяли в плен вагнеровца и мобилизованного из Татарстана. Один из них был ранен и оставлен своими же умирать. Оккупантам оказали медицинскую помощь и передали уполномоченным органам.
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— В ходе боя уничтожено 9 захватчиков, 15 ранено и 2 взято в плен, — отчитались пограничники.