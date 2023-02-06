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Факти / Україна

Прикордонники відбили атаку російських штурмовиків на околицях Бахмута

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Вчора, 5 лютого, окупанти атакували позиції українських захисників на околицях Бахмута. Росіяни намагалися прорвати нашу лінію оборони.

Про це повідомляє ДПСУ.

– Під мінометним обстрілом та з втратами загарбники добігли до приміських споруд. Загороджувальним вогнем з автоматичних гранатометів атакувальну хвилю зупинено. Малі ворожі групи ліквідовані у ближньому бою, – йдеться в повідомленні.

Під час зачистки місцевості українські бійці взяли в полон вагнерівця й мобілізованого із Татарстану. Один з них був поранений та залишений своїми ж помирати. Захопленим окупантам надали медичну допомогу й передали уповноваженим органам.

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– У ході бою знищили 9 загарбників, 15 поранили та 2 взяли в полон, – відзвітували прикордонники.

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