Лютий, 07 в 12:58

Працівники Державного бюро розслідувань ідентифікували понад 40 російських військовослужбовців, які обстрілювали Харків із далекобійної артилерії.

Як розповіли в пресслужбі ДБР, під час стабілізаційних заходів на деокупованих територіях Харківщини була виявлена схованка з російськими документами. Саме завдяки знахідці вдалося встановити особи окупантів.

– В одному з будинків, де був штаб російських військових, ДБР знайшло схованку з таємною документацією 138 мотострілецької бригади ЗС РФ, – зазначається в повідомленні.

ДБР ідентифікувало 46 військових РФ, які обстрілювали Харків із Градів / 2 фотографии

Виявлені документи свідчать, що саме цей підрозділ російської армії на початку повномасштабного вторгнення в Україну був перекинутий для просування на Харків з полігону Курської області РФ.

Зараз дивляться Половина військовослужбовців цієї бригади були строковиками. За даними ДБР, у червні-серпні 2022 року вони жорстоко розстрілювали Харків, зокрема житловий масив Північної Салтівки, із систем залпового вогню Град, 152-мм самохідних установок Акація та інших видів далекобійної артилерії. Завдяки документам ДБР повністю ідентифікувало 46 військовослужбовців 138 мотострілецької бригади РФ, а також номери закріпленої за ними зброї, рапорти та іншу важливу для слідства інформацію. Всі виявлені документи спрямовано до Служби безпеки України для подальшого вивчення. Як відомо, в травні минулого року суд виніс вирок двом російським військовим Олександру Бобикіну та Олександру Іванову, які обстрілювали цивільні райони Харківської області з РСЗВ Град. Крім того, в Україні засудили чотирьох диверсантів, які викрадали та катували учасників АТО в Харківській області. Читайте Колишню поліцейську з Куп’янська судитимуть за державну зраду

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