ДБР ідентифікувало 46 військових РФ, які обстрілювали Харків із Градів
Працівники Державного бюро розслідувань ідентифікували понад 40 російських військовослужбовців, які обстрілювали Харків із далекобійної артилерії.
Як розповіли в пресслужбі ДБР, під час стабілізаційних заходів на деокупованих територіях Харківщини була виявлена схованка з російськими документами. Саме завдяки знахідці вдалося встановити особи окупантів.
– В одному з будинків, де був штаб російських військових, ДБР знайшло схованку з таємною документацією 138 мотострілецької бригади ЗС РФ, – зазначається в повідомленні.
Виявлені документи свідчать, що саме цей підрозділ російської армії на початку повномасштабного вторгнення в Україну був перекинутий для просування на Харків з полігону Курської області РФ.
Половина військовослужбовців цієї бригади були строковиками. За даними ДБР, у червні-серпні 2022 року вони жорстоко розстрілювали Харків, зокрема житловий масив Північної Салтівки, із систем залпового вогню Град, 152-мм самохідних установок Акація та інших видів далекобійної артилерії.
Завдяки документам ДБР повністю ідентифікувало 46 військовослужбовців 138 мотострілецької бригади РФ, а також номери закріпленої за ними зброї, рапорти та іншу важливу для слідства інформацію.
Всі виявлені документи спрямовано до Служби безпеки України для подальшого вивчення.
Як відомо, в травні минулого року суд виніс вирок двом російським військовим Олександру Бобикіну та Олександру Іванову, які обстрілювали цивільні райони Харківської області з РСЗВ Град.
Крім того, в Україні засудили чотирьох диверсантів, які викрадали та катували учасників АТО в Харківській області.