Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

ДБР ідентифікувало 46 військових РФ, які обстрілювали Харків із Градів

Юлія Соколова, редакторка стрічки
ДБР виявило документи військ РФ на Харківщині
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань ідентифікували понад 40 російських військовослужбовців, які обстрілювали Харків із далекобійної артилерії.

Як розповіли в пресслужбі ДБР, під час стабілізаційних заходів на деокупованих територіях Харківщини була виявлена схованка з російськими документами. Саме завдяки знахідці вдалося встановити особи окупантів.

– В одному з будинків, де був штаб російських військових, ДБР знайшло схованку з таємною документацією 138 мотострілецької бригади ЗС РФ, – зазначається в повідомленні.

ДБР виявило документи військ РФ на Харківщині
ДБР виявило документи військ РФ на Харківщині
ДБР виявило документи військ РФ на Харківщині
ДБР виявило документи військ РФ на Харківщині
ДБР ідентифікувало 46 військових РФ, які обстрілювали Харків із Градів / 2 фотографии

Виявлені документи свідчать, що саме цей підрозділ російської армії на початку повномасштабного вторгнення в Україну був перекинутий для просування на Харків з полігону Курської області РФ.

Зараз дивляться

Половина військовослужбовців цієї бригади були строковиками. За даними ДБР, у червні-серпні 2022 року вони жорстоко розстрілювали Харків, зокрема житловий масив Північної Салтівки, із систем залпового вогню Град, 152-мм самохідних установок Акація та інших видів далекобійної артилерії.

Завдяки документам ДБР повністю ідентифікувало 46 військовослужбовців 138 мотострілецької бригади РФ, а також номери закріпленої за ними зброї, рапорти та іншу важливу для слідства інформацію.

Всі виявлені документи спрямовано до Служби безпеки України для подальшого вивчення.

Як відомо, в травні минулого року суд виніс вирок двом російським військовим Олександру Бобикіну та Олександру Іванову, які обстрілювали цивільні райони Харківської області з РСЗВ Град.

Крім того, в Україні засудили чотирьох диверсантів, які викрадали та катували учасників АТО в Харківській області.

Читайте
Колишню поліцейську з Куп’янська судитимуть за державну зраду

Джерело: ДБР
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка