Май, 19 в 15:27

Двое российских оккупантов, обстрелявших из реактивной системы залпового огня Град населенные пункты Казачья Лопань и Ветеринарное Харьковской области, признали свою вину в суде.

Так, в четверг, 19 мая, в Котелевском районном суде (Полтавская область) состоялось первое заседание по существу по делу двух российских военных – Александра Бобыкина и Александра Иванова. Их обвиняют в нарушении законов и обычаев войны.

Что известно об обстоятельствах преступления

По данным следствия, эти оккупанты причастны к артиллерийским обстрелам Харьковской области, которые повлекли за собой разрушения жилых домов и объектов критической инфраструктуры.

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Известно, что в начале полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля, эти двое военнослужащих армии РФ совершили обстрелы Харьковской области с территории Белгородской области РФ. Один из оккупантов был водителем-заряжающим, а второй – наводчиком Града.

Обстрелы спровоцировали разрушения в поселках Казачья Лопань и Ветеринарное.

После обстрела оккупанты пересекли границу Украины и продолжили открывать огонь по территории области. Украинским защитникам удалось разгромить эту военную колонну РФ и взять в плен двух оккупантов, которые сегодня предстали перед судом.

Российским захватчиками было объявлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины). 7 мая обвинительный акт по ним был передан в суд.

Что происходило во время судебного заседания

В ходе сегодняшнего заседания прокурор зачитал этот обвинительный акт.

Оба обвиняемых оккупанта – Бобыкин и Иванов – полностью признали свою вину, а также согласились давать показания во время судебного разбирательства.

Сторона обвинения предложила не исследовать в суде доказательства, которые не обжалуются (такие как место, время обстрелов и т.п.). Решено ограничиться допросом обвиняемых, а также изучением материалов, характеризующих их личность.

Сегодня также прошел допрос оккупантов. Бобыкин сообщил, что в начале февраля их подразделение перебросили в Курск якобы на учения, а затем переместили в село Малиновка Белгородской области РФ. На месте военным РФ сообщили, что будут “заходить на территорию Украины”.

У Котелевському районному суді на Полтавщині розглядають справу щодо двох російських військових Олександра Бабикіна та Олександра Іванова, яких обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни. Ведемо текстову трансляціюhttps://t.co/1rRh6JFQhq pic.twitter.com/AUOJKOBy3b — Суспільне Полтава (@ua_poltava) May 19, 2022

Обстрел из РСЗО Град они начали с утра 24 февраля (около 5.00) с территории РФ. Было выпущено несколько десятков снарядов.

Впоследствии оккупанты продолжили обстрелы после пересечения государственной границы Украины по предоставленным им координатам. Телефонов и часов у российских захватчиков не было.

По словам Бобыкина, их подразделение разбила украинская армия. Оккупант сообщил, что его “выбило из машины”, он потерял сознание и пришел в себя утром 25 февраля. Впоследствии он сдался украинским военным.

Второй обвиняемый – Иванов дал схожие показания.

Оба оккупанта утверждали, что не знали, куда стреляют, а узнали об этом якобы во время следствия. Они также заявили, что к ним не применялись пытки или психологическое давление.

В судебном заседании объявлен перерыв до следующего четверга, 26 мая.

Следует отметить, что сегодня же в Соломенском районном суде Киева происходит рассмотрение дела российского военного Вадима Шишимарина. Он 28 февраля расстрелял мирного жителя в Сумской области. Жена убитого мужчины в суде заявила, что просит для Шишимарина пожизненное заключение, но не будет против, если его обменяют на украинских военных с Азовстали.