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Факты / Україна

Главой СБУ назначен генерал Василий Малюк

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Главой СБУ назначен генерал Василий Малюк

Генерала Василия Малюка назначено главой СБУ.

Об этом сообщил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк.

– Я военный и всю жизнь посвятил защите страны. Будет очищение службы от предателей. Особый акцент – борьба с коллаборантами на всех уровнях, – приводит Железняк слова Малюка в Раде.

За соответствующее постановление №8425 проголосовали 324 депутата.

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Отмечается, что на голосовании присутствовали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь СНБО Алексей Данилов и генеральный прокурор Андрей Костин.

– В своем выступлении президент призвал народных депутатов голосовать за Василия Малюка. Отметил его роль в противодействии агрессии, возвращению и освобождению наших героев, — говорится в сообщении.

Фото: Ярослав Железняк

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