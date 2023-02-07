Февраль, 07 в 11:22

Генерала Василия Малюка назначено главой СБУ.

Об этом сообщил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк.

– Я военный и всю жизнь посвятил защите страны. Будет очищение службы от предателей. Особый акцент – борьба с коллаборантами на всех уровнях, – приводит Железняк слова Малюка в Раде.

За соответствующее постановление №8425 проголосовали 324 депутата.

Сейчас смотрят Читайте Бригадный генерал с отличием За отвагу: что известно о Василии Малюке Отмечается, что на голосовании присутствовали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь СНБО Алексей Данилов и генеральный прокурор Андрей Костин. – В своем выступлении президент призвал народных депутатов голосовать за Василия Малюка. Отметил его роль в противодействии агрессии, возвращению и освобождению наших героев, — говорится в сообщении. Фото: Ярослав Железняк

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