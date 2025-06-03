Марина Терюханова, редактор ленты
Генерал-лейтенант с отличием За отвагу: что известно о Василии Малюке
1 июня 2025 года была осуществлена масштабная атака на несколько аэродромов Российской Федерации. Спецоперацию под названием “Паутина” провела Служба безопасности Украины под руководством генерала-лейтенанта Василия Малюка.
Что известно о Василии Малюке и факты из биографии — далее в материале Фактов ICTV.
Биография Василия Малюка
Василий Малюк — украинский военный, генерал-лейтенант, кандидат юридических наук и участник боевых действий.
Родился он 28 февраля 1983 года в городе Коростышев Житомирской области. В 2005 году получил высшее юридическое образование в Национальной академии СБУ по специальности Правоведение.
С 2001 года Малюк начал свою военную службу в органах государственной безопасности.
За время службы в региональных управлениях СБУ Василий занимал различные должности — от оперуполномоченного до заместителя начальника управления — начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
В январе 2020 года начал работать в Центральном управлении Службы безопасности Украины в должности первого заместителя начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.
В марте 2022 года был назначен первым заместителем председателя Службы безопасности Украины — начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.
16 февраля 2022 года, распоряжением премьер-министра Украины, был назначен заместителем министра внутренних дел. Однако поработал на этой должности меньше месяца.
3 марта 2022 года указом президента он снова назначен первым заместителем председателя Службы безопасности Украины.
Малюк имеет ряд ведомственных отличий и поощрений — награжден нагрудными знаками СБУ За отвагу и За доблесть.
За доблесть и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, награжден знаком отличия Службы безопасности Украины Огнестрельное оружие.
25 марта 2022 года Малюк получил звание бригадного генерала, 1 декабря 2022 года — генерал-майора, а 6 января 2024 года он был повышен до генерал-лейтенанта.
С февраля 2023 года занимает должность Председателя СБУ. Участник боевых действий, кандидат юридических наук.
Получил звание Героя Украины 8 мая 2025 года.
Возглавлял легендарную спецоперацию “Паутина”, в результате которой был уничтожен или поврежден 41 стратегический российский самолет — носитель крылатых ракет, которые применялись против Украины. Общие убытки РФ оцениваются в 7 миллиардов долларов. Эта операция стала крупнейшей по объему потерь стратегической российской авиации в современной истории и нанесла наибольший единовременный ущерб России.