Российские войска продолжали наземные атаки северо-восточнее и южнее Бахмута, но так и не окружили населенный пункт.

Противник продолжает проводить перегруппировку в отдельных направлениях. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Новоселовское, Кременная и Диброва Луганской области и Верхнекаменское, Веселое, Зализнянское, Красная Гора, Бахмут, Ивановское и Парасковеевка Донецкой области.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. В то же время обстрелы подверглись районам населенных пунктов Поповка и Александровка Сумской области и Стрелка, Глубокое, Красное, Гатище, Волчанск и Двуречная — Харьковской.

На Купянском направлении враг обстрелял из танков, минометов и артиллерии районы населенных пунктов Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении под вражеский огонь попали Терны Донецкой области и Площадка, Червонопоповка, Кременная и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском направлении под вражеский огонь попали Спорное, Берестово, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка и Озаряновка.

На Авдеевском направлении огневого поражения потерпели Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении вражеские обстрелы зафиксированы по Угледару, Пречистовке, Золотой Ниве и Нескучному Донецкой области.

В Запорожском направлении враг обстрелял районы 23 населенных пунктов, в частности, Новополь, Ольговское, Гуляйполе, Чаривне, Малая Токмачка, Степное в Запорожской области и Великомихайловка Днепропетровской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам подверглись районы 19 населенных пунктов. Среди них — Голая Пристань, Золотая Балка, Качкаровка, Милово, Антоновка и Херсон.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 349-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: ISW, Генштаб